Мир 10 июля 2023, 00:39 Европейцев предупредили о возможном дефиците газа зимой Глава TotalEnergies Пуянне: предстоящей зимой Европу ждет дефицит газа Pxhere

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Страны Европы предстоящей зимой могут столкнуться с нехваткой газа. Таким прогнозом поделился глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, его слова привел телеканал CNews.

По его словам, Евросоюз планирует полностью заполнить газовые хранилища к октябрю. Однако, если зима будет холодной, этих запасов не хватит потребителям газа в течение всего сезона, уточнил топ-менеджер.

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Пуянне также предположил, что при неблагоприятном развитии событий, Европе придется покупать газ по завышенным ценам, ведь «дружеских цен на рынке не существует».

В конце июня в Евросоюзе зафиксировали новый скачок цен на газ. Аналитики связали его с повышенным потреблением электричества в жару и закрытием крупнейшего в Европе Гронингенского месторождения. По словам экспертов, после резкого увеличения цены на газ в европейских странах вернулись к отметке 380 долларов за тысячу кубометров.