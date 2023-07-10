10 июля 2023, 00:39
Европейцев предупредили о возможном дефиците газа зимой
Глава TotalEnergies Пуянне: предстоящей зимой Европу ждет дефицит газа
Страны Европы предстоящей зимой могут столкнуться с нехваткой газа. Таким прогнозом поделился глава французской компании TotalEnergies Патрик Пуянне, его слова привел телеканал CNews.
По его словам, Евросоюз планирует полностью заполнить газовые хранилища к октябрю. Однако, если зима будет холодной, этих запасов не хватит потребителям газа в течение всего сезона, уточнил топ-менеджер.
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Пуянне также предположил, что при неблагоприятном развитии событий, Европе придется покупать газ по завышенным ценам, ведь «дружеских цен на рынке не существует».
В конце июня в Евросоюзе зафиксировали новый скачок цен на газ. Аналитики связали его с повышенным потреблением электричества в жару и закрытием крупнейшего в Европе Гронингенского месторождения. По словам экспертов, после резкого увеличения цены на газ в европейских странах вернулись к отметке 380 долларов за тысячу кубометров.
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