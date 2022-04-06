Европейцам предрекли тяжелые времена в связи с введенными против РФ санкциями

Несмотря на то, что санкции разрабатываются и применяются в политике, оплачивать их последствия придется населению. Таким образом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал введенные европейцами санкции против России, написало РИА ФАН.

«Здесь все просто — жизнь их ничему не учит. Санкции разрабатываются и применяются в политике, а оплачивает последствия население и промышленность. И почему-то эта связка между желаниями избирателей и политиков — потерялась. Такое ощущение, что теперь желаниями политиков управляют не собственные избиратели, а кто-то другой, кто-то третий. Допускаю, что этот третий находится где-то за Атлантическим океаном», — сообщил Пикин.

Эксперт добавил, что новый пакет санкций от стран Запада может еще больнее ударить по их же гражданам. Например, если они введут санкции в отношении российского угля, то самим же европейцам платить придется намного больше за доставку австралийского или индонезийского угля.

Пикин подчеркнул тот факт, что западные политики еще не поняли, что санкции никак не мотивируют Россию изменить свою линию поведения. В России политика выстраивается не на основе экономики, резюмировал эксперт.