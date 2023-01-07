Мир 07 января 2023, 10:38 Европейцам объяснили невозможность отказа от машин на бензине в ближайшие годы Экономист Колобанов: Европа из-за дорогой электроэнергии не откажется от бензина Unsplash

Читать 360tv в

Европейцы в ближайшие несколько лет не смогут себе позволить перейти на электромобили, отказавшись от машин на дизеле и бензине. Об этом РИА «Новости» сообщил экономист Сергей Колобанов.

По его словам, это связано с высокой стоимостью электроэнергии.

Реклама

«Нефтепродукты подросли в цене меньше всего, тогда как стоимость электричества и газа увеличилась серьезно. В обозримой перспективе Европа не откажется от нефтяного топлива», — заявил Колобанов.

Реклама

Экономист подчеркнул, что энергетический кризис перечеркнул главное конкурентное преимущество электрокаров перед автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

«Главное преимущество электромобилей связано со стоимостью поездки в пересчете на один километр, но высокий темп роста цен ухудшил этот фактор», — добавил он.

Глава компании «Выгон Консалтинг» Сергей Акишин отметил, что стоимость альтернативных источников энергии останется высокой как минимум в ближайшие три года и ждать изменения структуры потребления энергоресурсов не стоит.

Ранее автоэксперт Антон Воротников предупредил владельцев электромобилей, что в зимнее время года объем максимального заряда транспорта из-за холодов снижается в два раза.