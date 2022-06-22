Шольц назвал Украину частью европейской семьи

Предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз стало основной темой визита президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги и канцлера Германии Олафа Шольца в Киев. Как сообщил ТАСС, об этом глава правительства Германии заявил во время выступления в бундестаге.

Шольц подчеркнул, что считает Украину частью европейской семьи, но для окончательного вхождения в состав ЕС ей предстоит еще большая работа.

«Украинцы сами знают, что путь в ЕС имеет множество условий, но они хотят идти этим путем», — подчеркнул канцлер Германии.

Он добавил, что на предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза он выступит за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, это станет ответом на перемены, которые произошли в мире.

Шольц добавил, что Германия намерена поднять вопрос о включении стран Западных Балкан в состав Евросоюза, имеющих уже несколько лет статус кандидатов на вступление. При этом сроков принятия окончательного решения он не назвал. Речь идет об Албании, Северной Македонии, Черногории и Сербии.