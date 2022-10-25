Европейской металлургии предсказали смерть из-за роста цен на топливо | 360°

Мир 25 октября 2022, 14:12 Европейской металлургии предсказали смерть из-за роста цен на топливо Kresy: металлургической отрасли в ЕС грозит исчезновение из-за энергокризиса РИА "Новости"

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Металлургическая отрасль в Евросоюзе может исчезнуть из-за повышения цен на энергоносители. Такой прогноз опубликовало польское издание Kresy.

Автор публикации процитировал слова представителей европейских профсоюзов, отметив, что металлургическая отрасль представляет сердце промышленности Европы. Она фактически отвечает за 310 тысяч рабочих мест и косвенно — еще за 2,2 миллиона.

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Промышленность подталкивают к банкротству, подчеркнули в статье. Причина — в быстрорастущих ценах на топливо. Кроме того, этой сфере угрожает и ужесточение законодательства по уменьшению выбросов углекислого газа.

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Накануне пять европейских промышленных ассоциаций попросили власти ЕС не вводить санкции на российский алюминий, потому что это может привести к закрытию тысяч компаний в Европе, написали «Известия».