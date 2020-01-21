Европейское агентство оценило суверенный рейтинг России

По данным сайта «Аргументы и факты», главные причины такой оценки — повышение устойчивости страны к внешним шокам и наличие денежных резервов.

По версии Score Ratings, одно из основных преимуществ России — низкое соотношение госдолга с ВВП, составляющее 12%. Данный показатель является одним из самых минимальных в мире.