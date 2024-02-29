Мир 29 февраля 2024, 09:12 Европейским военным нашли применение на Украине Политолог Карасев: европейцы заменят военных ВСУ в тыловых районах РИА «Новости»

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Европейские военные способны помочь Украине для высвобождения частей ВСУ из тыловых районов. Об этом в эфире YouTube-канала Iton-TV сообщил директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Военных из Европы могут задействовать, например, у границы с Белоруссией или рядом с Приднестровьем. В случае нехватки живой силы у ВСУ эти люди очень пригодятся», — сказал он.

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Ранее о вероятной отправке европейских военнослужащих в зону украинского конфликта заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Однако эта инициатива не нашла поддержки у остальных лидеров Евросоюза. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна не направит армию на Украину, так как существует риск прямого столкновения России и НАТО.

Французский аналитик Александр Меркурис объяснил громкое заявление Макрона паническим состоянием из-за тяжелого состояния украинской армии.