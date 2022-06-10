Европейским странам предрекли экономическое «несчастье»

Экономики стран Европы ждет «несчастье». Цены на товары и услуги растут, и нужны срочные меры, чтобы не «запустить» инфляцию. Об этом написала газета Financial Times.

Инфляция в Европе в мае выросла до 8,1%. Однако страны еврозоны не планируют экономить. Вместо этого они начнут расходовать фонд восстановления в 800 миллиардов евро.

ВВП европейских стран вырос только на 0,3% в IV квартале 2021 года и на 0,2% в I квартале 2022 года, на который пришлось начало специальной операции на Украине, отметила FT. После отмены ряда ковидных ограничений ожидается повышение спроса, но его сдержит повышение расходов потребителей из-за подорожания энергоносителей.

По оценке издания, экономическая ситуация в Европе «ужасная». Рост цен на товары и услуги становится все более масштабным. И следующие месяцы окажутся «несчастными», если не предпринять срочные действия, чтобы не «запустить инфляцию».

Сократятся доходы, наступит рецессия, а это усилит давление на европейские семьи домохозяйства.

«Будет трудно», — резюмировали авторы FT.