Европейским потребителям российского газа предрекли трудные времена

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о возникших проблемах на фоне отказа от топлива из России. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам эксперта, Россия уже начала процесс замещения нефти и нефтепродуктов на Восток. В связи с этим у европейских потребителей могут возникнуть трудности.

«Мы видим, что постепенно начинается процесс замещения нефти. Мы уходим в Индию, Китай, а, соответственно, нас начинает замещать Саудовская Аравия, хотя мы по сути меняемся рынками сбыта. С европейцами здесь сложнее, потому что и объема больше, и переходный период, когда рынки будут в турбулентности и цены будут скакать, будет значительно больше. Поэтому в этом плане европейские потребители могут пострадать больше», — сказал Юшков.

Аналитик отметил о возможности введения ответных санкций в области газа. Если раньше такой сценарий Россия рассматривала как фантастический, то сейчас он становится более реальным.