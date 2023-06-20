Мир 20 июня 2023, 00:09 Европейский зенитный комплекс SAMP/T доставили на Украину Президент Франции Макрон объявил о доставке на Украину зенитно-ракетного комплекса SAMP/T Викимедиа

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Разработанный французскими и итальянскими специалистами ракетно-зенитный комплекс SAMP/T поступил на вооружение украинских войск и полностью готов к эксплуатации. Об этом в ходе своего выступления на авиасалоне Ле Бурже заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Прямая трансляция доступна на официальной странице Елисейского дворца в Twitter.

Это первое официальное подтверждение о получении Украиной этого вида вооружений.

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«Рад вам сообщить совместно с моей коллегой премьером Италии Джорджей Мелони, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T размещен на Украине и готов к эксплуатации», — заявил Макрон.

ЗРК SAMP/T предназначен для закрытия поля боя, а также стратегически важных объектов от атак крылатых и баллистических ракет, самолетов и беспилотников. Согласно открытым данным, система способна сбивать воздушные цели на расстоянии от трех до 25 километров.

Впервые о поступлении на Украину зенитно-ракетного комплекса SAMP/T итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили в середине мая. По их данным, обучение по обращению с новым видом вооружения на базе в Италии прошли около 20 украинских военных.