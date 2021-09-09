Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%

Европейский центробанк (ЕЦБ) оставил базовую ставку на уровне 0%. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-релиз на сайте банка.

Ставку по депозитам также сохранили на уровне минус 0,5%, а маржинальная ставка сохранилась на уровне 0,25%.

Ранее руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев рассказал, какую банковскую карту взять с собой в поездку. Эксперт отметил, что многое зависит от региона, в который направляется турист. Если это Европа или США, там лучше всего использовать карты Visa и Mastercard.