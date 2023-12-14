Мир 14 декабря 2023, 18:25 Европейский Центробанк сохранил ключевые ставки на рекордном уровне Unsplash

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил сохранить все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Об этом сообщил РБК.

Базовую процентную ставку оставили на уровне 4,5%, маржинальную кредитную ставку — 4,75%, депозитную — 4%.

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Регулятор планирует сократить уровень инфляции до 2%. Решение ЕЦБ оказалось ожидаемым — согласно исследованию Reuters, все опрошенные агентством аналитики предсказывали сохранение ставки по депозитам.

По данным Евростата, в 20 странах, использующих евро, потребительские цены в октябре увечились на 2,4% по сравнению с 2022 годом. Аналитики предсказывают постепенное снижение инфляции в Европе в течение 2024 года. К уровню в 2% инфляция может подойти в 2025 году.

Ранее ЕЦБ поднял ключевую ставку по кредитам до рекордного уровня. Европейский регулятор повысил ее на 25 базисных пунктов. Это решение ЕЦБ принял для урегулирования финансовой ситуации и ограничения экономической активности в условиях сильной инфляции.