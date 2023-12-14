14 декабря 2023, 18:25
Европейский Центробанк сохранил ключевые ставки на рекордном уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил сохранить все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Об этом сообщил РБК.
Базовую процентную ставку оставили на уровне 4,5%, маржинальную кредитную ставку — 4,75%, депозитную — 4%.
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Регулятор планирует сократить уровень инфляции до 2%. Решение ЕЦБ оказалось ожидаемым — согласно исследованию Reuters, все опрошенные агентством аналитики предсказывали сохранение ставки по депозитам.
По данным Евростата, в 20 странах, использующих евро, потребительские цены в октябре увечились на 2,4% по сравнению с 2022 годом. Аналитики предсказывают постепенное снижение инфляции в Европе в течение 2024 года. К уровню в 2% инфляция может подойти в 2025 году.
Ранее ЕЦБ поднял ключевую ставку по кредитам до рекордного уровня. Европейский регулятор повысил ее на 25 базисных пунктов. Это решение ЕЦБ принял для урегулирования финансовой ситуации и ограничения экономической активности в условиях сильной инфляции.
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