07 ноября 2022, 01:59
Европейский ЦБ заставляет банк UniCredit уйти из России — СМИ
Financial Times: Европейский ЦБ подталкивает банк UniCredit к выходу из России
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает сильное давление на банк UniCredit, вынуждая его покинуть Россию. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, который обсуждал ситуацию с главным исполнительным директором банка. Связь UniCredit с Россией вызвала «напряженность» в отношениях с ЕЦБ.
«ЕЦБ рассматривает присутствие банка [UniCredit] в России как нежелательный источник риска и подталкивает его к выходу из страны», — пишет газета.
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Источник издания заявил, что на главу банка сильно давит Европейский центробанк, вынуждая ускорить разрыв отношений с Россией. В банке изданию подтвердили, что «привержены выходу из России упорядоченным и решительным образом».
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При этом акции банка не станут продавать российским олигархам, покупателей ищут в Китае, Индии и Турции. ЕЦБ требует от банка регулярные отчеты о поисках покупателя.
В начале июля итальянский банк Unicredit рассматривал вероятность продажи собственных активов в России при условии обратного выкупа, если геополитическая обстановка в мире вновь станет стабильной.
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