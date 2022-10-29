Европейский ЦБ отметил необыкновенную информированность Путина | 360°

Мир 29 октября 2022, 13:54 Европейский ЦБ отметил необыкновенную информированность Путина Глава ЕЦБ Лагард назвала Путина невероятно информированным человеком РИА "Новости"

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Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что президент России Владимир Путин произвел на нее впечатление невероятно информированного, посвященного в курс дела человека. Об этом написала газета The Irish Times.

«Он (Путин — прим. ред.) был невероятно <...> посвященным в курс дела человеком. Поэтому знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее», — отметила она.

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Лагард связала такую феноменальную осведомленность с тем, что глава государства работал в Комитете госбезопасности (КГБ), написала kp.ru.

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Осведомленность Путина положением дел на Запорожской АЭС удивила главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Он признался, что его поразило детальное знание президентом АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что необходимо для обеспечения безопасности станции.