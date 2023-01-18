Мир 18 января 2023, 22:47 Европейский союз оказался в тяжелом положении из-за нерешительности в тайваньском вопросе Politico: ЕС столкнется с проблемами из-за тайваньского завода TSMC

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Евросоюз может столкнуться с серьезными геополитическими проблемами в случае размещения на своей территории тайваньского завода TSMC по производству полупроводников. По этой причине представители альянса намерены изменить вектор отношений в сторону Китая. Такой информацией поделились обозреватели американского издания Politico, сообщила «Политика сегодня».

Европейские политики обратились к крупнейшим компаниям по производству полупроводников — Intel, Samsung, TSMC — с предложением возвести на их территории заводы. Представители первых двух организаций со скепсисом отнеслись к данной идее.

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TSMC продолжает обдумывать вопрос о создании заводов в Европе, однако, скорее всего, решение будет отрицательным. Причина заключается в нежелании Европы поставлять Тайваню оружие, чтобы не вступать в открытое противоборство с Китаем.

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