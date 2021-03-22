Европейский регулятор объяснил проверку производства «Спутник V» в России

Представители Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) приедут в Россию для проверки производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на соответствие действующим стандартам. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на европейского регулятора.

В ведомстве пояснили, что подобные проверки проводятся по всем лекарственным препаратам, как уже получивших разрешение на использование в Евросоюзе, так и находящихся на рассмотрении.

«Эти проверки удостоверяют надежность и полноту данных, подтверждающих разрешение лекарств В Евросоюзе, а также их качество, безопасность и эффективность после поступления на рынок», — заявили в агентстве.

Как именно пройдет проверка в EMA рассказать отказались, пояснив, что это помешает достижению основных целей.

В ведомстве отметили, что инспекции бывают двух типов: внезапными, когда в каком-то препарате, который уже продается в Европе, находят нарушения, и рутинными в рамках обычного контроля.

Процедура регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началась в Европейском агентстве по лекарственным средствам 4 марта. В EMA заявляли, что в связи с пандемией процесс пройдет в ускоренном режиме. Но конкретную дату одобрения российского препарата не назвали до сих пор. При этом Еврокомиссия разрешила странам ЕС самостоятельно заключать контракты на поставки российской вакцины.