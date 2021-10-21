Европейский регулятор отложил одобрение «Спутника V» из-за потерянных документов

Европейский регулятор EMA вряд ли разрешит применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС в 2021 году. Причина заключается в нехватке данных о производстве. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщило агентство Reuters.

«Принять решение до конца года для EMA сейчас абсолютно невозможно», — сообщил собеседник агентства, близкий к регулятору.

Если недостающие данные, необходимые для процедуры, будут получены до конца ноября, то решение по «Спутнику V» может быть принято в I квартале 2022 года, добавил источник.

EMA запросило у России более полные сведения о производстве вакцины. Эти данные касались как производства активного компонента, так и розлива препарата в ампулы.

Результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», опубликованные в журнале The Lancet, показали, что эффективность вакцины составляет почти 92%.

Также сообщалось, что «Спутник V» оказался эффективнее против штамма «дельта», чем вакцины англо-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm.

Посол Италии в РФ Джорджо Стараче ранее заявил, что страна поддержит одобрение «Спутника V» в Европе.