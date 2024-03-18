Мир 18 марта 2024, 17:32 Европейский фонд мира расширят на пять миллиардов евро для военной помощи Украине Сийярто: в ЕС приняли окончательное решение о расширении Фонда мира Nina Liashonok/Keystone Press Agency/globallookpress

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Совет глав МИД стран Евросоюза принял окончательное решение о расширении Европейского фонда мира на пять миллиардов евро для оплаты поставок оружия Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Он уточнил, что венгерская сторона при голосовании воздержалась.

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«Это фонд, из которого в принципе можно оплачивать странам-членам ЕС их поставки оружия на Украину», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии добавил, что государство согласилось не блокировать расширение фонда при том условии, что властям страны разрешат самостоятельно определить назначение ее доли в 50 миллионов евро.

Ранее Сийярто указал на неспособность Вооруженных сил Украины победить в противостоянии с Россией. Конфликт закончится мирными переговорами, а не разгромом одной из сторон, считает глава венгерского МИД.