Мир 19 января 2023, 11:22 Европейский еврейский конгресс попросил Лаврова извиниться за сравнение Запада с Гитлером ЕЕК призвал Лаврова извиниться за сравнение Запада с Гитлером, а евреев с русскими РИА «Новости»

Читать 360tv в

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом принести извинения за то, что сравнил политику Соединенных Штатов и их союзников в отношении России с действиями Адольфа Гитлера. Такое сообщение появилось на сайте конгресса.

«Мы призываем господина Лаврова недвусмысленно извиниться и отозвать эти комментарии», — сказано в заявлении.

Реклама

Представители ЕЕК сочли слова российского министра «искажением холокоста на самом базовом уровне». Они сказали, что потрясены и шокированы подобным заявлением. Президент организации Ариэль Музикант отметил, что глава МИД РФ уже не в первый раз ссылался на Германию времен Гитлера.

Реклама

Ранее Лавров сравнил работу Штатов по созданию коалиции для противостояния РФ с действиями Наполеона и Адольфа Гитлера. Белый дом также возмутился высказыванием министра и назвал такие слова оскорбительными. РБК направил запрос официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой с просьбой прокомментировать ситуацию.