Мир 28 января 2024, 03:28 Европейский эксперт заявил о начале третьей мировой войны iDNES: в происходящем в мире можно увидеть признаки третьей мировой войны РИА «Новости»

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В нынешней внешнеполитической обстановке можно увидеть признаки начавшейся третьей мировой войны. К такому выводу пришел эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс в статье для iDNES.

«Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да», — сказал Хайс.

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По словам эксперта, мир разделился на два лагеря, которые ведут борьбу за право устраивать миропорядок. Конфликты разгорелись во многих точках земного шара — на Тайване, Украине, в Газе и других местах.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия должна готовиться вступить в конфликт с Россией, а значит, должна вооружаться. Он добавил, что в Прибалтике для этих целей должна быть немецкая бригада, которую к 2027 году сделают «полностью боеспособной».