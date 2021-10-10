Для того, чтобы российский проект «Северный поток — 2» полностью соответствовал газовой директиве ЕС, могут потребоваться европейские партнеры газопровода. Такое мнение в беседе с «Польским радио» выразил аналитик Даниэль Чижевский.

В таком случае, полагает эксперт, «Северный поток — 2» может начать принадлежать целому конгломерату компаний из ЕС. Пока они все равно принимают участие в проекте, и больших перемен в работе это не создаст — зато даст возможность полностью соответствовать газовой директиве. В то же время, польский аналитик считает, что это все — крайняя мера, если других возможностей оставаться не будет.

«Газпром» еще рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласиться вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства», — заключил аналитик. Чижевский в целом считает, что всем противникам российского проекта едва ли удастся вставить палки в колеса против его открытия.

«Газпром» в сентябре объявил о завершении строительства «Северного потока — 2». Сейчас в первую нитку уже запустили газ, чтобы провести успешное тестирование. Глава компании Алексей Миллер говорил о планах начать поставки уже в этом отопительном сезоне.