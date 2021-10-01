Европейский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за цен на газ

Европе посоветовали занять «жесткую позицию потребителей» в связанных с ценами на газ вопросах. Как главный заказчик голубого топлива, она может с легкостью доставить проблемы России, считают некоторые политики.

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка пообещал неприятности российской стороне в беседе с «Радиожурналом».

«Для России мы крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик», — подчеркнул он.

Если стране, подчеркнул он, нужны проблемы на рынке, то они появятся. Евросоюзу дипломат рекомендовал прекратить церемониться с РФ и указать на ведение газовой войны. Ее цель — навязать свою позицию рынку и продемонстрировать превосходство.

Причиной кризиса в Европе Бартушка назвал неготовность стран-поставщиков к намерению ЕС избавиться от зависимости от нефти и газа путем полного перехода на зеленую энергетику.

Цены на газ на европейском рынке, уточнило РИА «Новости», 1 октября приблизились к критической отметке в 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Венгрия и Хорватия начали получать природный газ от России по новому маршруту — через «Турецкий поток».