Эксклюзив 30 марта 2023, 15:19 Европейских политиков уличили в желании набить карманы за счет Украины Политолог Гуреев заявил, что политики в ЕС наживаются за счет Украины РИА «Новости»

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Европейские политики не обращают внимания на усталость жителей от конфликта на Украине, не желая способствовать его завершению ради собственной выгоды. Об этом «360» заявил политолог Данила Гуреев.

«Если мы с вами поговорим с рядовым жителем Евросоюза из Испании, Франции или Германии, то увидим, что он в основном заинтересован в повышении инфляции, в неувеличении пенсионного возраста и внутренних проблемах страны. Вопрос Украины ему неинтересен», — сказал он.

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По словам политолога, политики не хотят заниматься благосостоянием граждан, думая лишь о личной наживе.

«Видим, что институт демократии не работает. Единственное название режима в европейских странах — олигархия. К власти пришли люди, которые заинтересованы не в развитии страны, а лишь в собственной наживе. Сегодня через европейские руки проходят большие финансовые потоки, связанные с поставками вооружений», — добавил Гуреев.

Он отметил, что часть финансов оседает в карманах западных и американских политиков, а их эта ситуация полностью устраивает.

«Социальные трудности, с которыми сталкиваются страны Европы, волнения во Франции — прямой результат того, что европейские политики не слышат своих избирателей. Это значит, что демократические институты не работают», — добавил политолог.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в Twitter, что ЕС не прислушивается к своим гражданам, большинство из которых предпочли бы мир, а не противодействие России.