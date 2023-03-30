30 марта 2023, 15:19
Европейских политиков уличили в желании набить карманы за счет Украины
Политолог Гуреев заявил, что политики в ЕС наживаются за счет Украины
Европейские политики не обращают внимания на усталость жителей от конфликта на Украине, не желая способствовать его завершению ради собственной выгоды. Об этом «360» заявил политолог Данила Гуреев.
«Если мы с вами поговорим с рядовым жителем Евросоюза из Испании, Франции или Германии, то увидим, что он в основном заинтересован в повышении инфляции, в неувеличении пенсионного возраста и внутренних проблемах страны. Вопрос Украины ему неинтересен», — сказал он.
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По словам политолога, политики не хотят заниматься благосостоянием граждан, думая лишь о личной наживе.
«Видим, что институт демократии не работает. Единственное название режима в европейских странах — олигархия. К власти пришли люди, которые заинтересованы не в развитии страны, а лишь в собственной наживе. Сегодня через европейские руки проходят большие финансовые потоки, связанные с поставками вооружений», — добавил Гуреев.
Он отметил, что часть финансов оседает в карманах западных и американских политиков, а их эта ситуация полностью устраивает.
«Социальные трудности, с которыми сталкиваются страны Европы, волнения во Франции — прямой результат того, что европейские политики не слышат своих избирателей. Это значит, что демократические институты не работают», — добавил политолог.
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в Twitter, что ЕС не прислушивается к своим гражданам, большинство из которых предпочли бы мир, а не противодействие России.
Евросоюз
Украина
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