Мир 26 августа 2023, 17:00 Европейских чиновников обвинили в провале санкционной политики Глава МИД Венгрии Сийярто: санкционная политика ЕС провалилась Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Чиновники Европейского союза не признают провала санкционной политики, потому что боятся потерять свои места. Таким мнением поделился глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.

Уход с должностей тех, кто выступал за продвижение санкций, станет логическим исходом, поскольку кто-то должен нести ответственность за нанесенный Европе ущерб, подчеркнул Сийярто. По его словам, санкционная политика ЕС провалилась.

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«И ее сторонники этого пока не признают только потому, что если санкционная политика провалилась, то встает вопрос — а что с политиками, которые ее продвигали?» — заявил он.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен ранее призвала ужесточить ограничения против России. Такая агрессивная риторика характеризует внутреннюю слабость страны, отметил президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.