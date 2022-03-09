Европейские страны ответят за отправку оружия и добровольцев на Украину

Россия предупредила несколько стран об ответственности за любые эксперименты с военной помощью Украине, отправку туда оружия и «так называемых добровольцев». Информацию донесли через посольства России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

«Эти страны должны понимать, какую ответственность они за это понесут. А как они это будут понимать? Очень просто. Наши дипломаты, послы, наши посольства донесли нашу четко сформированную, сформулированную позицию до этих столиц», — подчеркнула Захарова.

Теперь, по ее словам, бесконтрольная риторика отдельных стран «обрела какие-то рамки». По мнению Захаровой, европейские страны должны осознавать, что добровольцы и наемники, направленные на Украину, «вернутся в качестве законченных боевиков», которых Европа уже много лет получает обратно из Сирии.

Ранее представитель МИД осудила Запад за циничное отрицание активности неонацистов на Украине. Она отметила, что при этом Запад еще и посылает туда «добровольцев».

Перед этим Захарова заявляла, что отправление Западом наемников и военной техники на Украину спровоцирует «катастрофическое развитие ситуации «не только на Украине, но и непосредственно в странах НАТО», написали «Известия».