21 декабря 2023, 12:02
Европейские страны и США начали сомневаться в судьбе Украины — Макрон
Макрон: некоторые страны ЕС и США засомневались по поводу будущего Украины
Сомнения по поводу судьбы Украины появились в Евросоюзе и в США. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
«Мы чувствуем, что некоторые страны ЕС начинают сомневаться, наши американские партнеры могут сомневаться», — сказал французский лидер.
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Макрон отметил, что Евросоюзу повезло с нынешними американскими властями, поскольку они поддерживают Украину. Однако возникла некоторая неопределенность в связи с политической ситуацией в США, обратил внимание президент Франции.
По словам Макрона, даже если Соединенные Штаты изменят позицию, ЕС должен продолжать поддерживать Украину. Президент Франции назвал это вопросом будущего и безопасности Евросоюза.
В интервью глава европейского государства также признал провал попыток сдержать Россию санкциями. РФ добилась успеха на Востоке, а экономика страны не рухнула, обратил внимание Макрон.
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Эммануэль Макрон
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