Европейские СМИ узнали о планах Макрона унизить Шольца | 360°

Мир 26 октября 2022, 08:26 Европейские СМИ узнали о планах Макрона унизить Шольца Politico: Макрон унизит Шольца отказом от совместной пресс-конференции РИА "Новости"

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Президент Франции Эммануэль Макрон нанесет жестокий удар по самолюбию канцлера Германии Ольфа Шольца, если откажет ему в проведении совместной пресс-конференции после грядущих переговоров в Париже. Об этом написало издание Politico.

Накануне канцелярия немецкого лидера сообщала о совместной встрече с журналистами, однако пресс-служба французского президента ответила, что такое мероприятие не стоит в повестке дня.

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«Если так произойдет на самом деле, то произошедшее будет серьезным унижением для Шольца», — говорится в материале.

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Журналисты отметили, что в последнее время отношения Шольца и Макрона испортились до такой степени, что у них возникают разногласия даже касательно пресс-конференции.

«Обычно отказ от совместного общения с журналистами используют в качестве скрытого упрека. Например, сам Шольц делал также, когда в Германию с визитом приехал премьер Венгрии Орбан», — добавили авторы статьи.

Ранее французы жестко раскритиковали Макрона за намерение вести «двойную игру» — снабжать Украину оружием и публично выступать за переговоры с Россией.