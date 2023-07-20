Важное 20 июля 2023, 14:22 Европейские санкции против России продлили до конца 2024 года Совет ЕС объявил о продлении антироссийских санкций до 31 января 2024 года РИА «Новости»

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Направленные на секторы российской экономики санкции Европейского союза продолжат действовать до конца 2024 года. Информацию об этом опубликовали на сайте Совета ЕС.

В тексте говорится, что первые ограничения против России ввели в 2014 году — после присоединения Крыма и расширили в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции.

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«В настоящее время санкции включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в области торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — напомнили в Совете ЕС.

Ограничения распространили на импорт и перевозку сырой нефти, деятельность российских банков. Кроме того, у работающих в Европе российских СМИ отобрали лицензию на вещание. Также ЕС ввел меры, которые предусматривают противодействие обходу санкций.

Кроме экономических санкций, под ограничения подпал широкий круг физических лиц и компаний.

Совет Евросоюза подчеркнул, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года указ о специальных экономических ответных мерах, действующий с марта прошлого года. Это документ стал ответом на введенные против страны санкции со стороны недружественных стран.

Он предусматривает запрет на экспорт и импорт сырья, лесоматериалов, медицинского, телекоммуникационного и других видов оборудования. Ограничения не касаются россиян, которые привозят в страну из заграничных поездок товары для личного пользования.