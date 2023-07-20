20 июля 2023, 14:22
Европейские санкции против России продлили до конца 2024 года
Совет ЕС объявил о продлении антироссийских санкций до 31 января 2024 года
Направленные на секторы российской экономики санкции Европейского союза продолжат действовать до конца 2024 года. Информацию об этом опубликовали на сайте Совета ЕС.
В тексте говорится, что первые ограничения против России ввели в 2014 году — после присоединения Крыма и расширили в феврале 2022 года — после начала специальной военной операции.
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«В настоящее время санкции включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в области торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — напомнили в Совете ЕС.
Ограничения распространили на импорт и перевозку сырой нефти, деятельность российских банков. Кроме того, у работающих в Европе российских СМИ отобрали лицензию на вещание. Также ЕС ввел меры, которые предусматривают противодействие обходу санкций.
Кроме экономических санкций, под ограничения подпал широкий круг физических лиц и компаний.
Совет Евросоюза подчеркнул, что продолжит оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется.
Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года указ о специальных экономических ответных мерах, действующий с марта прошлого года. Это документ стал ответом на введенные против страны санкции со стороны недружественных стран.
Он предусматривает запрет на экспорт и импорт сырья, лесоматериалов, медицинского, телекоммуникационного и других видов оборудования. Ограничения не касаются россиян, которые привозят в страну из заграничных поездок товары для личного пользования.
Санкции
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