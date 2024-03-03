Мир 03 марта 2024, 13:12 Европейские санкции помогли Турции нарастить поставки туалетной бумаги в ЕС РИА «Новости»: Турция увеличила поставки туалетной бумаги в ЕС на фоне санкций Unsplash

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Турция смогла нарастить объемы поставок туалетной бумаги в ЕС. По сравнению с уровнем 2021 года показатели увеличились более чем на треть, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные статистики. Главную роль в этом сыграло европейское эмбарго на поставку продукции в ЕС из России.

Агентство обратило внимание, что Турция входила в тройку самых крупных экспортеров туалетной бумаги, но восьмой санкционный пакет против России в 2022-м еще сильнее укрепил ее позиции в этом качестве.

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До ограничений Россия была на пятом месте в перечне самых крупных поставщиков товара в ЕС. По итогам 2021-го отгрузки составили 36 тысяч тонн. Турция была на второй строчке рейтинга с 74 тысячами тонн. В 2023 году эта страна продала ЕС уже 102,2 тысячи тонн туалетной бумаги.

Правда, она все равно осталась на втором месте по объему поставок. На фоне этого республика увеличила покупки сырья у России, которое в том числе используют и для изготовления туалетной бумаги.

Среди крупных экспортеров продукции также находится Китай, занимая третье место. В Европу страна продала почти 56 тысяч тонн.

Также в топ-5 крупнейших экспортеров туалетной бумаги в ЕС по итогам 2023-го попали Индонезия и Босния.