Мир 14 декабря 2023, 11:20 Европейские послы высказали опасения о визите Зеленского в Брюссель Politico: в ЕС обеспокоились возможным визитом Зеленского на саммит из-за Орбана Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вероятный визит президента Украины Владимира Зеленского на предстоящий саммит Евросоюза в Брюсселе обеспокоил ряд послов стран — членов сообщества. Об этом сообщила газета Politico.

Авторы материала отметили, что дипломаты выразили опасения, что присутствие Зеленского вызовет негативную реакцию у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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«Некоторые послы на встрече государств ЕС выразили опасения относительно визита Зеленского на саммит. По их мнению, его присутствие спровоцирует негативную реакцию у Орбана, который продолжит упрямиться из-за возможного членства Украины в ЕС», — сообщили они.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. Некоторые СМИ сообщали, что на нем обсудят вероятное начало переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии.

Ранее Орбан заявил, что считает идею вступления Украины в ЕС глубоко ошибочной. Политик подчеркивал, что Венгрия не допустит этого, даже если окажется единственной в сообществе с такой позицией.