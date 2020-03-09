Европейские органы заявляют, что коронавирус не передается через еду

Специалисты в Европейском агентстве по безопасности продуктов питания (EFSA) сообщили, что нет никаких основания считать, что COVID-2019 передается через еду.

«Опыт, накопленный в ходе предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV), показывает, что передача через употребление пищи не происходит», — отметила главный научный сотрудник ведомства Марта Хугас. Ее слова приводятся на официальном сайте EFSA

Хугас также указала на то, что у ученых нет оснований считать, что новый вирус в этом плане отличается от остальных его предшественников — он по-прежнему передается в основном при чихании, кашле и выдохе.

На данный момент количество стран с выявленными зараженными перевалило за сто. Южная Корея и Италия пока возглавляют список стран по частоте заражения, а ВОЗ назвала угрозу пандемии нового типа вируса вполне допустимой. По всему миру насчитывается почти 114 тысяч инфицированных. Четыре тысячи пациентов скончались.