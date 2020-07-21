Европейские лидеры согласовали антикризисный план ЕС

Лидеры стран Евросоюза пришли к общему знаменателю по восстановлению европейской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Главы государств заключили сделку по фонду и многолетнему финансовому плану.

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter рассказал, что масштабный план по восстановлению экономики и инвестирование в будущее приняли. Он назвал день его согласования историческим для Европы.

По сообщению РИА «Новости», саммит Европейского союза закончился утром 21 июля. Мероприятие запланировали на два дня, однако переговоры затянулись на четыре. Они были сложными: европейские лидеры решали вопросы по наполнению, распределению и управлению финансовым пакетом для поддержки экономики, которая получила серьезный удар во время пандемии нового вируса.

Вспышка 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. За два с небольшим месяца инфекция распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии, а эпицентр переместился из Азии в Европу. Мировая экономика серьезно пострадала из-за введенных в целях безопасности ограничений. По последним данным, медики выявили более 14,7 миллионов случаев COVID-19 по всему миру.

Ранее специалисты Сколтеха определили, что коронавирус попал в Россию именно из Европы, а не из КНР.