Мир 05 июля 2023, 12:48 Европейские лидеры надавили на Зеленского по ситуации с ЗАЭС Карчаа: лидеры ЕС потребовали от Зеленского не допустить опасной ситуации на ЗАЭС РИА «Новости»

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Главы нескольких европейских стран в ночь на среду, 5 июля, в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовали не допустить необратимой ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом в комментарии ТАСС заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что его прогноз о теракте на станции не подтвердился и ночь прошла спокойно, расслабляться пока не стоит.

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«По моим данным, ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским, убеждали, чтобы ничего непоправимого не произошло», — заявил Карчаа.

Представитель «Росэнергоатома» подчеркнул, что напряжение вокруг станции сохранится до проведения саммита НАТО в Вильнюсе.

В минувший вторник, 4 июля, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что украинские войска готовятся ударить по Запорожской атомной электростанции при помощи высокоточного оружия, беспилотников-камикадзе и ракеты «Точка-У» с радиоактивными отходами. Он добавил, что ВСУ спланировали операцию при поддержке Запада и готовы довести ситуацию до радиационного заражения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные разместили на энергоблоках Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку. Со ссылкой на данные разведки он уточнил, что речь идет об «имитации удара» с последующим обвинением Украины либо о другом сценарии.

На фоне этих сообщений Министерство здравоохранения Украины выпустило рекомендации для жителей о правилах поведения после радиационной аварии.