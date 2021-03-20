Европейские ковид-диссиденты вышли на акциии против карантина

Музейная площадь Амстердама уже не первые выходные становится местом для митинга противников карантинных ограничений. Как сообщило издание NieuwsBlad, на новую акцию собралось около 250 человек. Акция носила мирный характер, но полиция для разгона толпы применила водометы. Этот момент попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как в сторону толпы полицейские направили струи воды. Как сообщил корреспондент голландского издания, часть людей достала зонты. Остальные просто устроили сидячую забастовку.

Участники акции назвали карантинные меры, введенные в стране, диктатурой, а паспорт вакцинации, который анонсировала Еврокомиссия на этой неделе, — частью будущего апартеида.

Мэрия города выпустила обращение к собравшимся с призывом разойтись и соблюдать социальную дистанцию. Также власти напомнили, что Музейная площадь города стала зоной повышенного риска. Это дает право полицейским применять силу к собравшимся.

«Газета.ru» сообщила, что акции протеста против ограничений проходят в нескольких городах Германии. В демонстрации протеста приняли участие сторонники неонацистской организации Reichsbürger («Граждане Рейха»). Рядом с плакатами оскорбительного содержания собралась толпа антифашистов. Разделить две толпы между собой вышли сотрудники полиции.



Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», столкновения ковид-диссидентов и правоохранителей произошли в немецком Касселе. Полиция потребовала от толпы разойтись, а после неподчинения применила силу.