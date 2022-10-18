Европейские компании ради экономии начали переезжать в США | 360°

Мир 18 октября 2022, 07:52 Европейские компании ради экономии начали переезжать в США «Хуаньцю шибао»: США использовали конфликт на Украине, чтобы сделать Евросоюз зависимым freepik

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В бизнес-сообществе Европы наметилась новая тенденция. Компании ради экономии начали передислоцироваться в США. Американцы решили воспользоваться конфликтом на Украине, ситуацией на энергетическом рынке и в экономике, чтобы сделать Евросоюз еще более зависимым. Об этом заявило китайское издание «Хуаньцю шибао» (Huanqiu Shibao).

Многие европейские компании вынуждены менять свою структуру из-за высоких цен на энергоносители и стремительно растущей инфляции, которые вызвали украинский кризис и ухудшение отношений с Россией. Среди европейских компаний наметилась новая тенденция, то есть переход в США, где себестоимость производства ниже.

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«С одной стороны, США выразили поддержку Украине и Европе <…> с другой, тайно подняли косу, чтобы „срезать европейский лук-порей“, подталкивая баланс трансатлантического партнерства к еще большему смещению в пользу Соединенных Штатов», — заметил автор статьи.

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Если администрация бывшего президента США Дональда Трампа создала «трансатлантический кризис» для получения прибыли с помощью тарифного давления и других методов, то Белый дом при нынешнем лидере Джо Байдене довершил его дело — усилил и использовал существующий кризис для взятия власти в свои руки более изощренными способами. С точки зрения ущерба, который такая политика нанесла Европе, стратегия обоих президентов ничем не отличается.