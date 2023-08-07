Мир 07 августа 2023, 09:09 Европейские компании потеряли в России от 100 миллиардов евро с начала спецоперации — СМИ FT: европейские компании потеряли в РФ от 100 млрд евро с начала СВО Freepik

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Убытки европейских компаний на российском рынке с начала спецоперации на Украине достигли как минимум 100 миллиардов евро. Об этом сообщила газета Financial Times на основе проведенного анализа. При расчетах не учитывались увеличение цен на энергетические ресурсы в связи с западными санкциями.

Изучив годовые отчеты 600 компаний, журналисты выяснили, что об обесценении активов, расходах на обмен валюты, закрытии либо сокращении бизнеса при уходе из страны заявили около 176 фирм. Больше остальных потеряли британские, немецкие и французские предприятия.

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Самые большие убытки предсказуемо понесли нефтегазовые компании: только BP, Shell и Total Energies потеряли в совокупности свыше 40 миллиардов евро. При этом из-за высоких цен на энергоносители эти предприятия смогли покрыть даже столь значительные потери за счет прибыли. Трудные времена настали у финансовых компаний и банков, чьи расходы достигли 17,5 миллиарда евро, а также у коммунальных фирм (14,7 миллиарда) и промышленных предприятий (13,6 миллиарда).