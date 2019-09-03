  • Европейские исследователи призвали Брюссель помочь Киеву провести судебно-правовую реформу

    03 сентября 2019, 16:22

    Артур Блянихов

    Исследовательский центр «Европейский совет по международным отношениям» обнародовал доклад, в котором обозначил ряд рекомендаций, как помочь Украине реформировать спецслужбы, правоохранительные органы и судебную систему. Об этом сообщил RT.

    В документе говорится, что Брюсселю необходимо использовать свое влияние, чтобы предстоящие события на Украине прошли успешно. Имеются в виду преобразования, которые касаются СБУ и Генеральной прокуратуры. В частности, речь идет о важных кадровых решениях, государственной тайне и прочих инициативах, представляющих первостепенную важность на данном этапе.

    Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заметил, что у Европы есть свой экономический интерес в Незалежной. По его мнению, помощь Киеву ЕС может трансформировать в инструмент давления. Как вариант — требование провести выгодные для себя реформы.

    «Например, продажи земли иностранцам или необработанного леса, на что сейчас введен мораторий. По сути — распродажи Украины», — предположил специалист.