Мир 02 июля 2023, 04:49 Европейские фонды потеряли 27 миллиардов долларов с начала 2023 года Bloomberg: с начала 2023 года инвесторы забрали 27 миллиардов долларов из фондов Европы Freepik

Читать 360tv в

Европейские фонды лишились примерно 27 миллиардов долларов с начала этого года, потому что инвесторы перестали верить в их эффективность. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Bank of America Corp.

В материале сказано, что европейские фонды акций существенно проседают уже шестнадцать недель подряд. Из-за оттока инвестиций они потеряли миллиарды долларов. При это Европа стала единственным большим регионом, который столкнулся с подобными трудностями.

Реклама

По мнению экономистов, такой отток связан с недоверием инвесторов. Явное предпочтение теперь отдают американским фондам, ведь экономика США выглядит более стабильной на фоне подозрений снижения глобального экономического роста. Кроме того, инвесторы из Штатов тоже стали отказываться от европейских акций из-за спада деловой активности в регионе.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия потратила все резервные средства бюджета Евросоюза ради оказания поддержки Киеву. В итоге на помощь Украине ушло 30 миллиардов евро, рассчитанных на период до 2027 года.