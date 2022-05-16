Европейские дипломаты согласовали помощь Украине на 500 миллионов евро

Министры иностранных дел Европейского союза согласовали выделение на помощь Украине дополнительно 500 миллионов евро. Таким образом, общая сумма помощи достигнет двух миллиардов евро. Об этом сообщил по итогам встречи министров глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Его слова привело РИА «Новости».

«Министры согласовали выделение дополнительно 500 миллионов. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда», — сказал он.

Боррель также добавил, что средства, выделенные в рамках общеевропейского фонда средств, представляют собой только «вершину айсберга». На самом же деле помощь, оказываемая Украине государствами Евросоюза на двусторонней основе, гораздо больше.

Ранее американский комик и телеведущий Билл Мар высмеял заблокированный в конгрессе США законопроект о финансовой помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Он, в частности, предположил, что один миллиард из общей суммы помощи направят на переводчиков, которые займутся обслуживанием беженцев.

Комик предложил американцам, чьи дети учатся в плохих школах, отправить их в Молдавию, дождаться там прихода войск, после чего вернуть их обратно. Тогда в США им предоставят все лучшее.