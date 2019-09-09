Европейские банки затроллили Трампа

Европейские финансисты собрались вернуться к политике стимулирования экономики стран Старого Света. В итоге общая валюта — евро — вероятнее всего, ослабнет, при этом подешевеют кредитные ставки. Изготовленные в Европе товары станут более привлекательными. Это тревожит президента США Дональда Трампа, которому нужно поддерживать экономику США.

Снижение ключевой ставки — это стандартная процедура, которую применяют для стимулирования национальных — или наднациональных, как в случае ЕС — экономик. По словам главы Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги, снижение главного индикатора, ключевой ставки ЕЦБ, вполне возможно, причем уже в течение этой недели. Мнение Драги привел сайт издания Bloomberg.

Если снижение ключевой ставки станет делом решенным, тут же пропорционально поползут вниз и банковские ставки по кредитам. Это значит, что удешевление кредитов для реального сектора европейской экономики станет реальностью. Европейские товары в итоге станут более конкурентоспособными на внешних рынках.

Такое развитие событий не может не тревожить президента США. Трамп, которому нужно поддерживать на плаву экономику собственной страны, наоборот, вынужден развивать американский экспорт. Однако если европейские товары станут выигрывать конкурентную борьбу, у Вашингтона начнутся серьезные экономические проблемы.