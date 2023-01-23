Мир 23 января 2023, 10:58 Европейские армии начали готовиться к вторжению в Россию — РИА «Новости» Обозреватель РИА «Новости» Никифорова: Европа готовит вторжение в Россию РИА «Новости»

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Страны Евросоюза, вполне возможно, готовятся напасть на Россию. Такое мнение высказала политический обозреватель РИА «Новости» Виктория Никифорова. Она написала материал, в котором проанализировала возросшее напряжение в отношениях между Россией и Западом из-за конфликта на Украине.

По словам журналистки, Запад встал перед выбором после ряда побед российской армии, в частности после взятия ими Соледара. Западные страны должны решить, что они будут делать дальше: сдаваться или ввязываться в прямое противостояние с РФ. Никифорова сделала вывод, что ЕС выбрал второй вариант.

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Обозреватель напомнила, что Польша занята попытками создать сильнейшую в Европе армию. Она привела заявление главы польского Минобороны Мариуша Блащака о том, что страна собирается увеличить численность своей армии до 300 тысяч человек. Также Запад продолжает поставлять на Украину технику. Например, Великобритания и Чехия направляют киевскому режиму танки, США также собираются их отправить.

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«Однако при открытом вмешательстве европейских военных в конфликт на Украине возникает риск ядерного удара. Как быть с этим? Население и США, и Европы не чуждо естественного человеческого страха перед ядерной войной», — отметила автор агентства.

Она высказала мнение, что именно угроза ядерного противостояния удерживает европейские страны и США от принятия окончательного решения.