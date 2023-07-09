Мир 09 июля 2023, 11:40 Европейская страна продолжит закупки российского газа FT: австрийский концерн OMV продолжит закупать газ у России, несмотря на санкции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нефтегазовый концерн OMV из Австрии продолжит закупать газ у «Газпрома» в соответствии с заключенным долгосрочным контрактом. Об этом изданию The Financial Times заявил глава компании Альфред Штерн.

«Мы будем получать объемы энергоносителя от „Газпрома“, пока российская сторона его поставляет. С юридической точки зрении это законно», — заявил он.

Реклама

Штерн отметил, что концерн имеет полное право приобретать топливо там, где пожелает. Он напомнил, что отказ от определенных источников закупок неминуемо приведет к повышению розничных цен.

«Но также мы уже приступили к поиску новых источников поставок. Например, начали работать с Romgaz из Румынии», — добавил глава концерна.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин своим указом запретил «Газпрому» приобретать газ у предприятий OMV из Австрии и Wintershall Dea из Германии по цене выше определенной суммы.