    20 марта 2020, 10:42

    Европейская комиссия выделит 2 млн евро на «укрепление свободы» СМИ в Армении

    Анастасия Кременчугская

    Европейская комиссия представила свой новый тендер. Она планирует выделить два миллиона евро на «укрепление свободы» медиа в Армении. Об этом написал RT.

    Основной целью является «содействие упрочению демократии, развитие оживленной медийной среды и поддержка свобод СМИ посредством поощрения создания в Армении независимого, профессионального, более инновационного и финансово устойчивого медийного сектора».

    Одно из правил деятельности проекта — увеличить количество журналистских материалов. Они будут повышать медийную грамотность, продвигать глубокое понимание критического мышления и бороться с дезинформацией.

    В конкурсе за получение гранта могут участвовать учрежденные на территории Европейского союза НКО в сотрудничестве как минимум с двумя организациями-созаявителями, созданными в Армении.