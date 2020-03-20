Европейская комиссия выделит 2 млн евро на «укрепление свободы» СМИ в Армении
Европейская комиссия представила свой новый тендер. Она планирует выделить два миллиона евро на «укрепление свободы» медиа в Армении. Об этом написал RT.
Основной целью является «содействие упрочению демократии, развитие оживленной медийной среды и поддержка свобод СМИ посредством поощрения создания в Армении независимого, профессионального, более инновационного и финансово устойчивого медийного сектора».
Одно из правил деятельности проекта — увеличить количество журналистских материалов. Они будут повышать медийную грамотность, продвигать глубокое понимание критического мышления и бороться с дезинформацией.
В конкурсе за получение гранта могут участвовать учрежденные на территории Европейского союза НКО в сотрудничестве как минимум с двумя организациями-созаявителями, созданными в Армении.