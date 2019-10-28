Европейская делегация прилетела в Киев для проверки закона о языке

Закон о государственном языке был принят в апреле, во время президентства Петра Порошенко.

Документ устанавливает нормы использования украинского языка на телевидении, предписывает переход всех школ с сентября 2020 года на преподавание только на государственном языке, а также вводит должность уполномоченного по языку. Институт уполномоченного должен будет контролировать сдачу экзамена на знание украинского языка кандидатами на госслужбу.

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Нынешний украинский президент Владимир Зеленский ранее критиковал закон, отмечая, что развивать язык нужно не путем «запретов и наказаний» и не умножением числа чиновников.

Замглавы МИД Украины рассказал членам Венецианской комиссии, что порядок использования языков национальных меньшинств, а также обеспечение их прав предусмотрены законопроектом о нацменьшинствах. Документ собираются внести на рассмотрение Верховной Рады.

Венецианская комиссия должна дать заключение на украинский закон о языке в декабре этого года, пишет «Коммерсант».