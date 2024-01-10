Мир 10 января 2024, 11:29 Европеист Федоров: новому премьеру Франции Атталю придется наладить отношения с оппозицией

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Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции. Какие задачи стоят перед государственным деятелем, рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ИА НСН.

По мнению эксперта, политику придется наладить отношения с оппозицией. Атталю необходима ее поддержка при принятии законопроектов, отметил специалист.

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Он также предположил, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьера, чтобы открыть «новую страницу в своем правлении».