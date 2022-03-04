Европе захотели обеспечить независимость от российских углеводородов

В Европарламенте высказали предложение о необходимости обеспечить независимость Европы от поставок углеводородов из России как можно скорее. С таким заявлением выступила польский европарламентарий Анна Фотыга, написал RT.

«Европейский парламент 13 раз призывал остановить „Северный поток — 2“. Отсрочка решения по этому вопросу была воспринята Кремлем как молчаливое одобрение его агрессивной политики», — отметила Фотыга.

По мнению европарламентария, сейчас для них важно, чтобы Евросоюз «немедленно обеспечил независимость» от России в сфере энергетики. Она предложила поддержать импорт СПГ из США и других стран, а также обеспечить Европе непрерывные поставки по новым трубопроводам, включая Baltic Pipe. Также, по ее словам, можно поддержать Транссахарский газопровод, который протянется от Нигерии к побережью ЕС.

Фотыга предложила ввести следующий пакет санкций против газопровода «Северный поток».