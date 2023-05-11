Мир 11 мая 2023, 00:08 Европе пригрозили масштабной войной при прекращении поставок оружия Украине Подоляк уверен, что в Европе наступит война при прекращении поставок оружия Украине Pxhere

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В европейских странах начнется масштабная война, если поставки вооружений Украине прекратятся. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, сообщило РИА «Новости».

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, украинский конфликт можно было бы прекратить немедленно, если перестать оказывать военную поддержку киевскому режиму. Но, подчеркнул он, подобное установление мира не устроит западных союзников.

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«Как только будут остановлены поставки оружия, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что <…> начнется война в других странах», — высказался Подоляк.

По его мнению, после прекращения поставок оружия в Европе серьезно возрастет число декретов и никто не будет «сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не воюет на Украине, а проводит специальную военную операцию. Как сообщил RT, по его словам, российские войска пытаются сохранить инфраструктуру и жизни людей.