Европе предсказали снижение урожайности из-за антироссийских санкций

Европе предсказали скачок цен на сельскохозяйственную продукцию из-за антироссийских санкций. Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей приведет к снижению урожайности, объяснил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный.

«Если Европа решится на отказ от российских энергоносителей, то это — вкупе с запретом на экспорт наших удобрений — приведет к резкому падению урожайности в странах ЕС и быстрому росту цен на сельхозпродукцию», — отметил Чарный в беседе с РИА «Новости».

Россия, как напомнил собеседник агентства, является одним из крупнейших экспортеров калийных, азотных и фосфорных удобрений по низким ценам. Недорогое производство Чарный объяснил ценами на электроэнергию, в том числе за счет наличия АЭС.

Обозреватель The Guardian Филипп Инман в своей статье ранее указал, что из-за растущей инфляции на фоне санкций в отношении России британцы стали чаще влезать в долги. Общий непогашенный остаток потребительских долгов, как указано в его материале, вырос до 199,5 миллиарда фунтов стерлингов.