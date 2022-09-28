ИА Nation News: Европе предсказали самую тяжелую зиму в новейшей истории | 360°

Мир 28 сентября 2022, 14:49 Поделиться Telegram

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Viber ИА Nation News: Европе предсказали самую тяжелую зиму в новейшей истории

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Польский политолог Матеуш Пискорский в разговоре с ИА Nation News заявил, что страны Евросоюза ждет одна из самых тяжелейших зим в новейшей истории. Многие поляки уже сейчас пытаются обезопасить себя от перебоев электропитания с помощью дизель-генераторов.

«Более того, многие занимаются поисками хороших дизельных электрогенераторов, чтобы обеспечить электроснабжение. Сейчас поступает информация, что польские электростанции, в основном работающие на угле, обязаны платить за сырье в девять-десять раз больше, чем платили в прошлом году. Все это может привести к блэкауту при худшем сценарии. Просто не будет возможности выработки электроэнергии», — сообщил Пискорский.

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Из-за высоких счетов на электроэнергию некоторые предприниматели начинают закрывать рестораны и бизнесы в сфере услуг.

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Ранее польское издание Business Insider Polska написало, что в стране начали массово скупать туристические конфорки и газовые баллоны для их работы.

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