Мир 01 апреля 2023, 16:22 Европе предсказали проблемы после сокращения влияния США в НАТО Министр обороны Германии Писториус: ЕС усилит оборону после перехода внимания США на Азию РИА «Новости»

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США постепенно переориентируют свое внимание с точки зрения обороны и безопасности на Индо-Тихоокеанский регион. Если новый лидер страны выберет политику сокращения влияния в НАТО, то для Евросоюза это станет неблагоприятным сценарием с новыми вызовами. Об этом в интервью немецкой газете Die Welt am Sonntag заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он подчеркнул, что европейским странам придется серьезно усиливать собственную оборону ради своей безопасности.

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«Даже лояльный к Европе президент США будет вынужден все больше смещать свой фокус на Индо-Тихоокеанский регион. Это означает, что нам потребуется проявлять больше ответственности ради безопасности и обороны Европы», — заявил Писториус.

Министр пояснил, что жителям ЕС придется вкладывать в собственную оборону больше, чем сейчас обеспечивают американцы. По его словам, компенсация может занять десятилетия.

Создать в Евросоюзе собственный военный блок без участия США предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он пояснил, что сегодня НАТО стал инструментом для американской оккупации Старого Света. По словам политика, Европе нужно учиться защищаться самостоятельно, а не рассчитывать на заокеанские войска.